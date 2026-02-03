イスラエルのネタニヤフ首相＝2025年9月、エルサレム（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのメディアは2日、ネタニヤフ首相らが3日に予定される米国のウィットコフ和平交渉担当特使との会談で、イラン核問題を巡る交渉での三つの条件を提示する方針だと報じた。核と弾道ミサイルそれぞれの開発計画破棄、イスラエルの脅威となる武装勢力への支援停止にイランが同意することを求めているという。米ニュースサイト、