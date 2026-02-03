22日に開催される大阪マラソンに出場する有力選手が2日に発表され、1月の全日本実業団対抗駅伝2区で22人抜きを演じた吉田響（サンベルクス）が初マラソンに挑戦する。日本陸連の高岡寿成シニアディレクターは「初マラソンでの日本記録が期待できる顔触れ」と語った。男子の国内招待選手には24年大会覇者の平林清澄（ロジスティード）らが、一般参加では今江勇人（GMOインターネットグループ）らがエントリーした。