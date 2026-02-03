時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006年）の“その後”を描く、映画『プラダを着た悪魔２』（5月1日公開）の最新予告編とUS版ティザービジュアルが日本時間2日に解禁された。【動画】『プラダを着た悪魔2』新予告映像最新予告編のコメント欄には、「何がすごいってMadonnaのVogueが今聴いてもクール。」「20年ほんとうに経ったのかこのキャストたちは」「（略）登場人物が1ミリも老けてないし、寧