貧乏長屋から望める松江城の景色。ヘブン（トミー・バストウ）が興味津々だった月照寺の大亀。トキ（髙石あかり）が恋占いの結果に振り回された八重垣神社の鏡の池。 参考：『ばけばけ』第87話、司之介（岡部たかし）が顔に怪我を負ってしまう NHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、島根県に今も残る名所が数多く登場している。ヘブンとトキのモデルとなったラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と妻のセツが