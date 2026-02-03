ロッテのドラフト1位・石垣元がブルペン入り。立ち投げで15球程度を予定。阪神はOBの赤星憲広氏と糸井嘉男氏が臨時コーチを務める。ヤクルトの池山監督は打撃投手として登板視野にキャッチボールで調整中で、登板なるか。オリックスは先発に再転向する山岡が初ブルペン予定。ソフトバンクはドラフト2位・稲川と3位鈴木豪が初ブルペン投球。広島は初の実戦形式の打撃練習（ライブBP）を実施。森浦、益田、高橋、高らが