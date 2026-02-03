◎巨人・川相ディフェンスチーフコーチは、早朝練習を見守っていた20〜30代の報道陣と談笑。「郷ひろみさんは知ってるよね？あとは岩崎宏美さんとか。“聖母たちのララバイ”とかね。♪眠り〜なさい〜」。美声が球場に響いていました。◎都城・コアラのマーチスタジアムの風は右打者にとっては逆風。サブロー監督から「右バッターはおもろないやろ」と言われたというロッテ・西川は「石垣が懐かしいです。楽しすぎましたから」