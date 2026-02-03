長嶋さんの交友関係の広さは、改めて言及するまでもない。親友の一人が俳優の石原裕次郎で、59年に長嶋さんの応援歌「男の友情背番号・3」を発売したことは有名だ。キャンプ地にも著名人が数多く訪問している。64年に宮崎キャンプを訪れたのは女優の吉永小百合だ。吉永は当時19歳で、長嶋さん、王貞治（現ソフトバンク球団会長）と記念撮影。同じ年に女優・倍賞千恵子もキャンプ地を訪れて長嶋さんと対面した。サッカー元ブ