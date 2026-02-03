「ガッツマン効果」が早くも出た。DeNAから西武にFA移籍した桑原が西川とともに外野の特守を受け、22本目だった。強風の影響で手前に落ちそうな飛球を豪快にスライディングキャッチ。西川も続く。32歳の気合が乗り移ったかのように、スライディングキャッチを披露した。「捕る執念は練習で出さないと試合では出せない」。桑原は平然とそう言った。本職は中堅ながら昨季西川が中堅で大きく成長したこともあり、両翼でのプレーも