【王将戦7番勝負を読む谷川浩司十七世名人EYE】谷川浩司十七世名人（63）が第2局を解説し、第3局を展望した。第2局も第1局に続いて両者の得意戦法・角換わり。先手・藤井の腰掛け銀に永瀬は追随せず、早繰り銀で対抗した。「永瀬九段が序盤から意欲的で、後手でも主導権を握ろうとした。藤井王将の対応も的確でした」その局面が58手目△9七歩（A図）への応手で、藤井の選択肢は2択。「▲同桂か▲8八王か。一番の岐路でした