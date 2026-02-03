淀の借りは淀で返す。2度目の重賞挑戦となるゴーイントゥスカイは栗東滞在で入念に調整。前走京都2歳S（3着）からの巻き返しに燃えている。上原佑師は「（栗東の）環境にも順応して調整は順調です。相手は強いですが、楽しみの方が大きいですね」と力を込める。1週前はコンビを組む荻野極を背にCWコースで併せ馬。道中はプロミストジーン（4歳オープン）を5馬身前に見る形。徐々に加速し、ラストはきっちり先着した。7F98秒6〜