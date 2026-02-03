巨人2年目19歳の石塚が名手たちからの教えに目を輝かせた。阪神などで活躍した鳥谷敬氏からは土のグラウンドでの守り方などを聞き、川相ディフェンスチーフコーチとは1時間以上も守備練習に励んだ。遊撃だけでなく三塁も視野にレギュラー獲りを狙う24年ドラフト1位。2人合わせてゴールデングラブ11度獲得の“春季講習”を終え「しっかり吸収して自分の引き出しにしたい」と汗を拭った。