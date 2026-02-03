巨人の戸郷が今年も投手会の幹事を務める。3日に投手会を開催することを明かし「幹事、大変ですよ」と苦笑い。宮崎出身の右腕が店を選ぶのが恒例となっており「順調に決まって良かった」。ドラフト1位の竹丸（鷺宮製作所）ら新戦力も多く「早く笑顔を引き出せれば」と投手陣のリーダー格の自覚を口にしていた。