ヤクルトの個別練習で約50分の池山塾が開講した。赤色のグラブを手に長岡、内山に身ぶり手ぶりで指導。今季から使われる統一ベースでの併殺時のベースの踏み方なども話し合った。今季から内野転向の内山は「（グラブの）面の使い方などを言ってもらった」と振り返った。