女優の市川由衣（39）が2日、都内で主演する短編映画「柊吾のこと」（監督犬童一利）の特別上映会に出席した。子供の不登校や夫の高圧的な態度への悩みを抱え込んでしまう主婦役。「私にも小学3年生の息子がいて、抱えて悩むこともある。余裕がない時は夫（戸次重幸）とぶつかってしまいます」と告白。戸次も作品を見たそうで「“俺、あんなにひどくないよね？”と言ったので、大丈夫と言っておきました」と笑顔で話した。