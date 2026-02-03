ロッテの新外国人カスティーヨ（メッツ）とロング（ロイヤルズ）が、「クーリッシュブルペン」で初めてブルペン入りした。1メートル98、114キロの大型左腕のカスティーヨは力強い直球にツーシーム、スライダーを交えて24球。ベネズエラでの自主トレからNPB球を使用しており「変化球も曲がるし、ストレートも良い感じに走っている」と手応えを口にした。「後ろでタイミング取ってみたんですけど、こりゃ打てんなと思いました」