藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が永瀬拓矢九段（33）の挑戦を受ける第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）は2日、東京都立川市「オーベルジュときと」で第3局の前日検分を行った。対戦成績1勝1敗で迎え、永瀬が先手となる。過去2局は角換わり。同一カードだった今年度の2日制対局、名人戦、王位戦も第1、2局が角換わりで第3局は矢倉だった。いずれも後手は藤井。前期第5局でプロ入り後