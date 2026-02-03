藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が永瀬拓矢九段（33）の挑戦を受ける第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）は2日、東京都立川市「オーベルジュときと」で第3局の前日検分を行った。対戦成績1勝1敗で迎え、永瀬が先手となる。昨期の立川対局は終盤までリードを奪いながら苦い逆転負けを喫した永瀬だが「私の中ではホーム。集中して指せる場所です」と明るく話した。対局室での検分時には