誤嚥（ごえん）性肺炎による多臓器不全のため1月31日に死去した映画監督の長谷川和彦さん（享年80）の訃報から一夜明けた2日、パートナーとして35年以上連れ添った女優の室井滋が本紙の取材に応じ「寂しい。存在が大きかった」としのんだ。室井によると、長谷川さんは約20年前にがんを患い、近年はパーキンソン病を併発。「意識ははっきりしていましたが、最後は寝たきりで声も出ない状態だった」と近況を明かした。それでも、