ロッテのドラフト1位の石垣元（健大高崎）が、第1クール最終日となる3日、初めてブルペン入りする。捕手を立たせたままで15球程度投げる予定で「変化球をまだ投げていなかったので、少し確かめたい」。この日は午後、志願して追加のキャッチボールを行い、20メートルの距離で約30球を投げ「力感7割8割ぐらい。でも、結構良いボールが投げられました」と話した。