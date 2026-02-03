注目の3歳馬を紹介する「RoadtoClassic」は、スペシャルウィークやサトノダイヤモンドがクラシック制覇への足掛かりとした伝統の重賞「きさらぎ賞」に注目。セレクトセールで歴代2位の5億9000万円で取引されたエムズビギンをピックアップする。また栗東滞在で調整を進める関東馬ゴーイントゥスカイにも勝負気配が漂っている。エムズビギンは一族に凱旋門賞馬モンジューがいる欧州屈指の名牝系に、種牡馬戦国時代を統一せん