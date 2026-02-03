昨季22セーブのDeNA・入江が先発に転向する。先発陣の再構築が急務で昨年11月に打診されて受諾した。キャンプ初ブルペンでは約70球の投球練習。オフから“先発仕様”の脱力投法の習得に取り組み、昨季終盤から取り入れたカーブの精度向上もテーマに掲げる。新人だった21年以来の先発再挑戦に「（救援の）経験が絶対に生きると思う。新しい自分を見つけたい。100イニング投げたい」と決意を示した。