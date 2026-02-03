巨人の坂本と丸のベテランコンビが振りまくった。全体練習での200球以上のロングティーやフリー打撃に加え、個別でそろってグラウンドで約1時間の特打を実施。丸は143スイングで16本の柵越えを見せ「昨年も確率が良くなかったので、どういった形が確率が良くなると考えながらやりたい」。坂本は「いい感じで動けているので継続していきたい」と充実感をにじませた。