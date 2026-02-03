西武の後藤高志オーナーがキャンプ地を訪れ、西口監督や選手、スタッフらに訓示した。「今季の“打破”は凄くいいスローガン。1年間しっかりと胸に刻んで戦い抜いてください」。いわゆる「ゾンビタバコ」などスポーツ界に不祥事が相次いでいることにも触れ「社会的な常識を身につけ、コンプライアンスを意識した選手生活を送ってほしい」と徹底を求めた。