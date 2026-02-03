スラヴィア・プラハではCLに出場もチェコ1部スラヴィア・プラハの日本代表DF橋岡大樹が現地時間2月2日、ベルギー1部ヘントに移籍することが決まった。移籍期間最終日に駆け込みで電撃加入。2年ぶりのベルギー復帰となる。橋岡は昨夏にイングランド2部ルートン・タウンから、欧州チャンピオンズリーグ（CL）に出場できるスラヴィア・プラハに完全移籍。CLではイタリアの名門・インテル戦で先発するなど経験を積めた一方、定位置