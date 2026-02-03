何度でもグングンと伸びていく強烈な打球が、巨人・中山礼都外野手（２３）のさらなるパワーアップを物語っていた。今キャンプでは自身初の屋外フリー打撃。たくましい肉体から力強くバットを振り続けると、バックスクリーンへぶち込み、続けて右中間席中段への２連発で３連発もあった。５６スイングで１３本のサク越えを披露し、「いい感じに打てました」と充実の汗をぬぐった。長打力アップへ昨年１２月に“なかやまきんに君