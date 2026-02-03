巨人の阿部慎之助監督（４６）が１、２軍の若手、ベテランを幅広くチェックした。レギュラー白紙、全員にチャンスがあると掲げている通り２軍も視察。激しい競争に目を光らせた。宮崎キャンプ初日の１日に続き、午前の最後のメニューで行われた野手のロングティー。３７歳の坂本や３６歳の丸も若手と同様に２００スイング以上した。２人は午後のフリー打撃後に居残り特打も実施。その様子を「いろんなとこから見た方が客観的に