「阪神２軍春季キャンプ」（２日、具志川）阪神の藤川球児監督（４５）が２日、具志川キャンプの視察に向かった。キャンプ２日目としては異例の行動だったが、「平田２軍監督にも言っていない」と明かした電撃訪問。宜野座で大山、中野、佐藤輝の早出特守を見守った後、車で３５分の距離を移動し戦力チェックに努めた。東奔西走の一日も「一人、一人の背中から非常に強い気迫が感じられた」と、具志川組の取り組みを評価した。