「阪神２軍春季キャンプ」（２日、具志川）阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝が来日後、初めてブルペン入りした。具志川を電撃視察した藤川監督が見守る中、不規則に曲がるスライダーを日本初披露した。“魔球”の使い手がついにベールを脱いだ。時には逆方向にも曲がるというスライダーが具志川のブルペンで躍動。捕手を務めた梅野は「スライダーは縦に曲がったり、ちょっと斜めっぽく曲がった