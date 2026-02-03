フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪代表の坂本花織（シスメックス）が2日、試合会場のミラノ・アイススケートアリーナで現地入り後初めて練習した。リンクに入ると、氷の感触を確かめながら調整。曲かけではフリー「愛の讃歌」を流し、冒頭のダブルアクセルを着氷したが、その後はサルコーとアクセルの回転が抜け、3回転ループでの転倒もあった。その後は「愛の讃歌」の途中から流し、最後はSP「「TimeToSay