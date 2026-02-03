「阪神春季キャンプ」（２日、宜野座）阪神の及川雅貴投手（２４）が横浜高の大先輩の前で、自然と力が入った。ブルペンで熱い視線を送ってくれたのは松坂大輔氏（４５）。「さらに気合入りましたね」。直球とスライダーを中心に８０球の力投。「今年もたくさん投げるんだろうけど、頑張ってね」というエールに応えなくてはならない。高卒６年目までの通算登板数は１４８試合。松坂氏は１５１で現時点はわずかに下回っている