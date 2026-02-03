昨年2月、米ホワイトハウスで会談するトランプ大統領（右）とインドのモディ首相（ゲッティ＝共同）【ワシントン、ニューデリー共同】トランプ米大統領は2日、インドとの貿易協議が合意に達したとSNSで明らかにした。インドは対米関税を引き下げ、米国産品の購入を大幅に増やす。ロシア産原油の購入停止も合意し、米国は見返りとしてインドへの「相互関税」を25％から18％に引き下げる。米メディアによると、トランプ政権がロ