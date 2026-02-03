今年からG1に昇格したネオムターフC（2月14日、キングアブドゥルアジーズ）で連覇に挑むシンエンペラー（牡5＝矢作）が2日、CWコースで国内最終追い切りを行った。厩舎の垣根を越え、サウジC出走予定のサンライズジパング（牡5＝前川）と併せ馬。シンエンペラーが3馬身先行し、ゴール板では併入した。6F81秒6〜1F11秒2。騎乗した坂井は「予定通りの内容。いい頃の雰囲気に戻ってきた。ここ何走と比べると、動きが良くなってい