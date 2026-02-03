サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２日、約２週間の欧州視察から帰国し、羽田空港で取材に応じた。帰路中の１日には、オランダ１部リーグ・アヤックスのＤＦ冨安健洋（２７）が負傷での長期離脱から公式戦４８４日ぶりの復帰出場。欧州で冨安と会談したという指揮官は、２４年６月以来となる代表復帰の可能性について「ピンポイント（途中出場）でも戦力となりうるコンディションだと見極めた時には招集していきたい」と言