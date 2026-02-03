ＷＢＣ日本代表で日本ハムの伊藤大海投手（２８）が２日、現状空席となっている侍ジャパンの先発４人目に立候補した。沖縄・名護での春季キャンプで初のブルペン入り。ＷＢＣ球を使い、直球、チェンジアップ、スプリットなど６球種で２３球を投じ、「いい感じにバランス良く投げられた。できれば先発でいきたいとは思っています」。大谷の野手専念により、１枠空いた先発陣に沢村賞右腕が名乗りを上げた。現時点の先発候補はＭ