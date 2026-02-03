巨人の戸郷翔征投手（２５）が２日、宮崎で投手会を行い、ドラ１・竹丸と親交を深める計画を明かした。キャンプ２日目、キャッチボールなどを行った右腕は「竹丸くんとは一緒にトレーニングをしましたけど、表情にも出さないですし、投手会もありますし、なんとか殻を破ってもらえたらうれしい。早く笑顔を引き出せれば、１番かなと思います」と語った。結束を高めるため、一肌脱ぐ。地元・宮崎で行う予定の投手会。店は戸郷が