米大リーグ公式サイトは２日（日本時間３日）、ホワイトソックスが村上宗隆内野手獲得を機に本拠地レートフィールドのクラブハウス内に温水便座が設置することを伝えた。公式サイトのマーキン記者が２日（日本時間３日）、Ｃ・ゲッツＧＭを取材し明らかになった。本拠地で行われた入団会見の際に村上はロッカールームに温水便座がなかった事に気づいた。そのためゲッツＧＭは「彼にとってそれは新しいことで、私たちはビデ（温