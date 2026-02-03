「阪神春季キャンプ」（２日、宜野座）一球一球に魂を込めながら、気付けば大台を超えていた。阪神の伊原陵人投手（２５）が緑のグラブで１０１球の熱投。今キャンプの宜野座組最多投球数を更新した。「自分が納得するまで投げたという感じ」。右打者の外角球を中心に、課題と向き合い続けた。昨季は中継ぎとして開幕１軍をつかみ、途中からは先発ローテの一角として６月８日までに５勝を挙げた。ただ、夏場は失速。シーズン