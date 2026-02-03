「楽天春季キャンプ」（２日、金武）楽天ドラフト１位の藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が２日、今キャンプ初のブルペン入り。直球に２種類のスライダーを交えて２５球を投じ、最速１５３キロで度肝を抜いた。「７、８割ぐらいの力感の中でこのような球速が出た。よかったと思います」と手応えを明かした。１７８センチ、７３キロの細身の体。それでも低い重心から時折帽子を飛ばすフォームで放たれるボールはえげつない。受