「巨人春季キャンプ」（２日、宮崎）巨人・阿部慎之助監督がキャンプ２日目で早くもフル回転だ。全体練習後に約１時間行われた坂本、丸らの特打をあらゆる角度から見つめると、直後に２軍を視察。増田大やドラフト６位・藤井（浦和学院）らをチェックすると、息つく暇もなく今度は打撃練習が行われているという室内練習場へ移動。キャンプ前には「しっかり観察したい」と話していた指揮官に妥協はない。