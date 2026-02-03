【阪神・藤川監督語録】▼具志川の熱気（視察して）一人一人の背中から強い気迫を感じられるんですよね。（昨年一年の）経験がそうさせるのかもしれないですけど。去年から言っている通り、姿勢というのは行儀が良いことではなくて、背中から感じる力強さというか、腰の強さというか、それ（練習に）に没頭してるというのが出てきてましたね。それはもう素晴らしいものがありました。それは朝の佐藤（輝）たちにも感じたし。