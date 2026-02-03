「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（２日、宜野湾）ＤｅＮＡ・入江大生投手（２７）が救援から先発に転向することが２日、明らかになった。昨季は守護神として２２セーブをマークした右腕が、ルーキーイヤーの２０２１年以来、５年ぶりの先発に復帰する。昨年１１月下旬に首脳陣から先発への打診があったといい「ぜひ、やらせてください」と快諾。ローテ投手はジャクソン、ケイ、バウアーが昨季限りで退団しており、先発の枚数は手薄