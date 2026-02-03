阪神・今朝丸が風船を膨らませた状態でシャドーピッチングをする珍練習をした。「膨らませて腹圧を入れてから投げたら、体幹がしっかりとしたいい状態で投げられるので」専門施設で教えられたドリル（反復練習）。ソフトバンク・山川が打撃練習で導入していることで知られ、空気を吐いてお腹を膨らませた状態を維持することで「軸ができて投げられる」と効果を口にした。