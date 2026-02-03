日本ハム・新庄監督が２日、元中日の山本昌氏（６０）と山崎武司氏（５７）を春季キャンプの臨時コーチとして招くことを明らかにした。５０歳まで現役を続けた通算２１９勝左腕の山本昌氏には「５０歳までやれたということは何かテクニックがないと無理。野球脳、内角の使い方とか」と話し、加藤貴、山崎ら３０代以上の左投手の指導に期待。通算４０３本塁打の山崎武司氏には「飛ばすコツを持っている方だし、あと配球。そうい