具志川キャンプスタートの阪神新外国人モレッタ（パイレーツ）が、今キャンプで初めてブルペン入りし、受けた梅野から称賛された。メッセンジャーをはじめ、数多くの助っ人とバッテリーを組んできた梅野は、独特の軌道を描く得意球スライダーについて「軽い調整だと思うが、縦に行ったり斜めに曲がったりしていた。力を入れて腕を振ったらまた変わると思う」と分析。調整の段階が上がる今後を楽しみにした。