【亀山つとむCHECK】阪神ドラフト2位の新人・谷端（日大）は面白い。まだキャンプ2日目で監督やコーチ、たくさんのファンに見られて、打撃練習では力が入っているのだろう。ドライブがかかって打球が上がっていないけれども広角に打てているし、打撃フォームにも悪い癖がない。右方向といっても振り遅れでも流し打ちの弱い打球でもなく、しっかりと叩いて右にも強い打球を飛ばしている。良く言えば、雰囲気はDeNAの牧っぽい