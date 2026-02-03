「巨人春季キャンプ」（２日、宮崎）巨人・坂本勇人内野手が一“振”不乱にバットを振り込んだ。全体メニューのランチ前ロングティーでは２２０スイングし、午後からは打撃練習、さらに個別練習では「暖かかったので」と特打組にも入った。丸ら４人で約１時間の打撃練習を追加し、「こういう感じで動けているので継続してやるだけじゃないですか」と淡々。阿部監督は「ここ数年にない、いい動きをしている」と太鼓判を押した