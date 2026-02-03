阪神・大山の放物線に、宜野座の虎党がどよめく。打球がスタンドに着弾すると、どよめきは歓声と拍手に変わった。新助っ人ディベイニーとともにランチ特打に臨み、72スイング中、15本の柵越え。左翼12、バックスクリーン2、右翼1と広角に打ち分けつつ、どれも滞空時間の長いアーチで仕上がりの早さをうかがわせた。しかし、当の本人は“激辛”の自己採点を下した。「自分の中では全然ダメですね。いいなと思える打球は何球かあ