阪神・立石は右脚の肉離れで別メニュー調整の中、初めて屋外でノックに臨んだ。三塁のポジションに入り50球。正面の打球が中心ながら、明るい表情でこなした。見守った平田2軍監督は「ノックを受けて下半身をつくってほしい。股を割ってしっかり捕ると、凄く良い強化につながる」と期待。3日は球団OBで元監督の吉田義男氏の命日で、「自分も吉田さんからノックで下半身を鍛えられた。下半身はノックでつくるという時代だった」