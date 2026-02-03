「巨人春季キャンプ」（２日、宮崎）巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手（３０）＝前ロイヤルズ傘下３Ａ＝が２日、圧倒的なパワーでスタンドをどよめかせた。来日初の屋外フリー打撃に登場すると、あいさつ代わりの推定１３０メートル弾をズドン。「自分自身としては非常に納得のいく仕上がりでした」。サンマリンスタジアムでの柵越えショータイムだ。強い風とは対照的に、南国の柔らかい陽が差した宮崎。青空に描い