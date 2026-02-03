阪神の新外国人ディベイニー（パイレーツ）が、キャンプ2日目にして随所に優等生ぶりを見せた。練習前にマシンを相手に黙々と打ち込み。室内練習場に快音を響かせ「感覚をつかむためのルーティンとしてやっていること」と朝から積極的にバットを振り込んだ。これだけではない。ランチ特打で柵越えを放ち、宜野座に集まった虎党から拍手をもらうと、打撃ケージから出た後にバックネット裏へ向けてお辞儀。日本式のあいさつで、